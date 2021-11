SIENA – Aumento di ricoveri in età pediatrica per bronchioliti all’ospedale di Siena. A darne notizia è la stessa Azienda ospedaliero-universitaria senese in una nota.

«Tra le cause emerse – si legge -, in 4 bambini è stato individuato il virus respiratorio sinciziale, un virus causa molto comune di infezione dell’apparato respiratorio, in particolare nei bambini della fascia d’età da 0 a 2 anni.

Direttore sanitario Gusinu: «Invito tutte le famiglie del territorio a prestare particolare attenzione in questa fase»

«Stiamo registrando una progressione dei ricoveri per brionchiolite – afferma il dottor Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese – con 11 bambini attualmente ricoverati per questa infezione virale acuta delle vie aeree. In 4 di questi 11 è stata riscontrata l’infezione da virus respiratorio sinciziale, sugli altri 7 sono in corso gli approfondimenti diagnostici da parte della Microbiologia e Virologia, diretta dalla professoressa Maria Grazia Cusi. Stiamo monitorando e gestendo la situazione grazie alle cure e alla professionalità di tutto il personale della Pediatria diretta dal professor Salvatore Grosso, con il supporto di tutto il Dipartimento della Donna e dei bambini, diretto dal professor Mario Messina. Invito tutte le famiglie del territorio a prestare particolare attenzione in questa fase – conclude Roberto Gusinu -, cercando di limitare le situazioni che possano comportare un’esposizione al virus per i bambini, come la frequentazione di luoghi particolarmente affollati. Ricordo infine che la bronchiolite è una delle principali cause di ospedalizzazione per i bambini sotto l’anno di vita, e che il virus può causare epidemie nella stagione invernale. Sono molto importanti quindi, anche per la prevenzione di questo virus, l’igiene delle mani e l’igiene respiratoria».