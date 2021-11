SIENA – Si parte il 6 dicembre, giorno in cui il super green pass diventerà realtà. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento per salvare il Natale.

Nel dettaglio dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate, sarà in vigore il decreto che prevede la linea dura contro i No Vax già dalla zona bianca: e dunque, se al lavoro si potrà accedere con il tampone, per tutte le attività ricreative come teatri, cinema e palestre, sarà necessario esibire il super green pass. Solo i vaccinati e i guariti dal Covid otterrano il super green pass.

Obbligo di green pass anche per quanti vorranno soggiornare in albergo; green pass o tampone serviranno anche per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale.