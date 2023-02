FIRENZE – “L’aumento dei pedaggi sulle autostrade italiane sta già mettendo a dura prova il settore dei Ncc, già penalizzato dal rincaro del carburante. Chi tra noi è riuscito a sopravvivere durante il momento più duro della pandemia rischia di non farcela adesso”.

È l’allarme lanciato dal portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo dopo un mese dall’entrata in vigore dell’aumento dei pedaggi. “Si colpiscono gli automobilisti, si colpiscono coloro che usano le autostrade per lavorare – dice Ruo -. Sinceramente è una follia. Come Azione Ncc vorremmo un confronto con Autostrade e gli altri gestori sulle possibili soluzioni: calmierare i pedaggi, ad esempio, sarebbe possibile. Chiediamo anche che il governo si occupi con più forza del problema, mettendolo al centro delle sue priorità”.