FIRENZE – Autolinee Toscane si evolve. Con una nuova app, “at bus”, che sarà disponibile sia in in italiano che in inglese.

Il fulcro del progetto è il “my at”, il proprio account che può essere attivato sulla app per personalizzare tutti i servizi di “at”. Ovvero fare ricerche di viaggio, comprare biglietti, scegliere le linee e salvarle per avere alert e informazioni su modifiche ed eventi che influiscono sul regolare svolgimento del servizio; selezionare le destinazioni preferite e tanto altro ancora. L’account “my at” – che è lo stesso che si usa sul sito – serve anche per acquistare tutte le tipologie di biglietti.

“Con questa app – ha dichiarato l’assessore Stefano Baccelli– avremo uno strumento unico e omogeneo per tutto il territorio della Toscana che eliminerà la frammentazione che inevitabilmente c’era quando i gestori erano tanti”.

L’assessore ha quindi ricordato l’impegno della Regione nel rinnovo parco bus, uno dei capisaldi del contratto con AT insieme all’innovazione tecnologica. “Nel primo anno – ha spiegato – sono già stati acquistati 200 nuovi bus, ne arriveranno altri 1900, non solo perché lo prevede il contratto ma perché abbiamo attratto le risorse dal Pnrr”.