FIRENZE – Dal 28 marzo si potrà pagare sui bus regionali e sulla tramvia con la tecnologia contactless direttamente a bordo. La novità introdotta da Autolinee Toscane.

“È stato un investimento che l’azienda ha scelto di fare in autonomia e che promuove oggi grazie alla collaborazione con Visa. Il nostro obiettivo era quello di attivarlo in tutta la regione in maniera omogenea attraverso l’installazione di oltre seimila validatori digitali di ultima generazione”, ha detto Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie. La Toscana sarà la prima regione ad avere un sistema di trasporto pubblico unico completamente contactless. Si potrà pagare con una carta di debito, credito o prepagata e con digital wallet abilitati (su smartphone o smartwatch), senza nessun sovrapprezzo rispetto al biglietto cartaceo.

Sarà sufficiente fare un ‘tap’, avvicinando la carta di pagamento o il dispositivo su cui è digitalizzata la propria carta, al validatore. Se si accende il led verde, il biglietto è acquistato e valido, con il rosso invece l’operazione non è andata a buon fine. Per le linee a tariffa extraurbana (normale e veloce) e mista (indicate dai colori blu, viola e arancione) occorrerà effettuare l’operazione sia in entrata che in uscita, per consentire il calcolo della tariffa corretta, altrimenti verrà addebitato il costo per l’intera tratta fino al capolinea di arrivo.

“Uno dei nostri obiettivi è quello di promuovere il servizio pubblico e renderlo più ‘amichevole’ – ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli -. Credo sia uno strumento utile per convincere gli utenti a provare questo metodo di mobilità e lasciare a casa il veicolo privato e indispensabile per i turisti che spesso non sanno dove poter trovare i biglietti”.