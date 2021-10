COLLE VAL D’ELSA – Un luogo moderno, accogliente, che ricorda le forme architettoniche della Toscana, dove sarà possibile ottenere informazioni e acquistare biglietti e abbonamenti per viaggiare sui bus della regione.

Inaugurata oggi la nuova biglietteria di Autolinee Toscane, la prima interamente progettata e realizzata dall’azienda che, dal 1° novembre, gestirà tutto il Trasporto pubblico della regione.

All’inaugurazione erano presenti Jean-Luc Laugaa, ad di Autolinee Toscane, e l’assessore regionale ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli, il sindaco di Colle Val d’Elsa, Alessandro Donati e l’architetto Luca Romagnoli dello studio ModoUrbano.

Ad Laugaa: «Segnale tangibile della nostra attenzione a tutto il territorio e non solo alle grandi aree urbane»

«Abbiamo scelto di partire da Colle Val d’Elsa – commenta Laugaa – per dare un segnale tangibile della nostra attenzione a tutto il territorio e non solo alle grandi aree urbane. Questa biglietteria è il nostro modello: qui gli utenti sono al centro dell’attenzione. Per loro abbiamo pensato a spazi attrezzati, accoglienti e confortevoli, che progressivamente saranno replicati nelle future biglietterie. Da oggi – conclude Laugaa – siamo presenti, con nostro personale, in questa e in tutte le altre biglietterie per dare informazioni, aiutare le persone a registrarsi e vendere abbonamenti».

La biglietteria ufficiale – che si trova in Piazza Arnolfo di Cambio, 8, sotto i portici – ha uno spazio di 90mq, ospita un ufficio informazioni e un’area di attesa. La biglietteria è attiva da oggi e sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 13:20 e dalle 15:00 alle 18:25.

All’interno un Help desk dove un operatore fornirà informazioni, supporterà gli utenti per la registrazione al sito e, già da oggi, potrà vendere abbonamenti e, a partire dal 1° novembre, potrà vendere anche i biglietti. Presente anche un’area di attesa, con otto sedute e due librerie.

Uno spazio pensato non solo per essere funzionale, ma anche per essere accogliente e confortevole. La biglietteria – progettata dallo studio di Architettura “ModoUrbano”, specializzata nella progettazione di aree e uffici dedicato all’accoglienza del pubblico con soluzioni contemporanee e di design – è stata pensata per ricordare gli elementi caratteristici della toscana, con richiami ai porticati, con le forme architettoniche delle volte e degli archi.

Uno stile, quello della biglietteria di Colle Val d’Elsa, che sarà prototipo e guida per le nuove e future biglietterie. Mentre le attuali biglietterie subiranno un restyling su colori, arredamento e attrezzature, mantenendo però le proprie particolarità dell’edificio.

Qui l’elenco delle 35 biglietterie in cui Autolinee Toscane è presente:

Arcidosso, Parco Donatori del Sangue, 70

Arezzo, Viale Piero della Francesca

Carrara, presso Cafè de Medici, via Carlo Fontana 23 B

Castelfranco, Viale Europa, 15

Cecina, Piazza della Libertà

Certaldo, Piazza Boccaccio

Colle Val d’Elsa, Piazza Arnolfo di Cambio, 8

Chianciano, Strada di Chiusi, 1

Empoli, Viale Palestro, 2

Firenze Santa Caterina, Via Santa Caterina da Siena

Firenze, Via Alamanni (da novembre a Santa Caterina)

Grosseto, Piazza Marconi (Stazione FS)

Larderello, presso rivendita via Fucini 23

Livorno, Largo Duomo

Lucca, Piazzale Verdi

Massa, presso Buffet Stazione, Piazza IV Novembre 33

Montecatini, Piazzale Italia

Montepulciano, Piazza Nenni, 1

Pescia, Piazza XX Settembre

Piombino, Via Leonardo da Vinci c/o Terminal bus

Pisa, “Sesta Porta”, Via Cesare Battisti, 53

Pistoia, Via XX Settembre, 71

Poggibonsi, Piazza Mazzini, 6

Pontedera, presso Ufficio Turismo Viale Rinaldo Piaggio, 82

Portoferraio, Viale Elba, 20

Prato, Piazza Stazione Centrale, 16/17

San Gimignano, “Piazzale Martiri di Montemaggio c/o Ufficio Parcheggi”

San Marcello Pistoiese, Via Roma, 160

Santa Croce sull’Arno, Via Pacinotti 28/30

Scandicci, Via Newton 49

Siena – La Lizza – Piazza Gramsci

Siena – Stazione FS “Piazzale Rosselli,

Terranova Bracciolini, Via S. Tito, 16

Viareggio, Piazza d’Azeglio

Volterra, presso Ufficio Turismo Piazza Priori