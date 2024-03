FIRENZE – Trenitalia è arrivata a metà del guado. E’ stato consegnato il 50° treno a tripla alimentazione che viaggerà nell’area Senese e nel Mugello.

Il contratto di servizio ne prevede altrettanti. Il mezzo è ibrido, potendo anche utilizzare le batterie in luogo del motore diesel per entrare nei centri abitati, ed è dotato di un sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati.

“Nel momento in cui è stato sottoscritto il contratto di lunga durata – ha detto Maria Annunziata Giaconia, responsabile del trasporto regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia – sono stati investiti 1,4 miliardi per il rinnovo della flotta, 100 treni nuovi, che hanno ridotto l’età media dei treni in Toscana di otto anni, quindi una flotta giovanissima, oltre agli investimenti per le nuove tecnologie”.