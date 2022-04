FIRENZE – Autisti si diventa, con “Accademia”. La scuola lanciata da Autolinee Toscane per permettere a giovani under 29 di intraprendere questa professione.

Il progetto partirà con 20 persone (l’obiettivo è arrivare a 50 entro il 2022), che saranno assunti subito con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni, e saranno formati come conducenti senza dover sostenere sforzi economici. Una delle misure più interessanti, perché Accademia permetterà di risparmiare diverse migliaia di euro che servono per ottenere la patente D e la Carta di qualificazione del conducente: i costi saranno finanziati con il contributo del fondo interprofessionale di formazione continua cui è iscritta la società.

Accademia è anche un modo per formare “in casa” le nuove leve con i requisiti richiesti a tutti gli autisti di Autolinee Toscane: conoscenze tecniche dei mezzi e del settore, della sicurezza sul lavoro, capacità di relazione con i passeggeri, conoscenza della rete urbana ed extraurbana, fino allo stile di guida per garantire qualità, comfort e sicurezza durante il viaggio in bus.

“Il nostro obiettivo è quello di rafforzare la filiera dei trasporti con un’azione formativa specialistica e in grado di rispondere alle necessità del comparto: dall’attitudine alla guida fino alle relazioni con i passeggeri – ha affermato il presidente Gianni Bechelli -. Ma naturalmente abbiamo aperto anche altre strade: la selezione di autisti già formati, che è avviata, è l’altro strumento con il quale vogliamo attuare il piano di investimenti per assumere 200 nuovi autisti entro l’anno”. I corsi iniziano il 16 maggio e vi possono partecipare persone di età compresa tra i 21 e i 29 anni, che non abbiano patenti specialistiche. Vanno bene perciò quelle B, C e CE. Le candidature dovranno essere inoltrate tramite questo link.