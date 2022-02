FIRENZE – Una lente di ingrandimento sul settore dell’autotrasporto. Strumento richiesto dalla quarta commissione del Consiglio regionale, che ha votato all’unanimità la proposta di impegnare la Giunta a istituire un tavolo permanente per la trasparenza e la legalità in questo settore.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha affermato in una nota l’Assotir Toscana – di aver visto accolta la nostra proposta. La Toscana può essere la prima regione in Italia a far partire un Tavolo per la legalità e la trasparenza nel mercato autotrasporto. Il nostro ringraziamento va al primo firmatario della mozione, Diego Petrucci (consigliere di FdI, ndr), alla presidente Lucia De Robertis (Pd, ndr) e al presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, oltre che a tutti gli altri membri della commissione”.

L’Assotir ha poi spiegato i benefici che potranno derivare dall’entrata in vigore del provvedimento. “Sono altissime le pressioni che si scaricano sulle imprese di trasporto che assicurano gli approvvigionamenti e la distribuzione delle merci e delle produzioni del sistema economico, produttivo e commerciale. Le grandi committenze e le strutture di intermediazione del trasporto impongono unilateralmente i prezzi ai trasportatori – ha spiegato il coordinatore Maurizio Bandecchi -. Per tutto questo, cercare di assicurare alla catena della logistica ed in particolare alla fase del trasporto, una più attenta verifica delle condizioni di rispetto delle regole e della legalità, significa fare del bene a tutto il sistema economico ed alla comunità. Il tavolo dovrà vedere la presenza di committenti, trasportatori e autorità preposte ai controlli”.

Alla base della proposta per i consiglieri c’è “l’applicazione più efficace della normativa contro le pratiche illegali ed il miglioramento della sicurezza delle attività di trasporto sulle strade toscane”.