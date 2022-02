POGGIBONSI – Un gioco, fino a un certo punto. Chiedere per informazioni a Viola Favilla, studentessa della 1B classe 3.0 della media Marmocchi, che fa parte dell’istituto comprensivo 1 di Poggibonsi (Siena). Con il suo “Gulliver, giovane giramondo, gradisce girovagare”, ha vinto la decima edizione del campionato di gare ludo-linguistiche, Comix Game.

Una sfida organizzata da Repubblica@Scuola e Comix, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. La giovane, per il successo conseguita, sarà protagonista della rassegna piemontese.

“E’ piacevole scoprire come nonostante lo stato di emergenza, la mascherina indossata senza sosta per 6 ore, le quarantene, la sorveglianza anti Covid, i ragazzi si siano divertiti a sfidarsi a suon di parole – ha sottolineato Silvia Cortigiano, insegnante di italiano di Viola -. Con il gioco i ragazzi sviluppano la potenza nel loro lessico e implementano la capacità di problem solving perché, come in questo caso, devono elaborare la sintesi di un libro in poche righe attraverso l’uso di parole che iniziano tutte con la stessa lettera”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Manuela Becattelli, dirigente dell’istituto comprensivo: “Con queste iniziative si ha un maggior coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze verso la scuola, una strategia per lavorare sulla frammentazione del percorso formativo degli alunni e delle alunne ed evitare il fallimento scolastico e l’abbandono della scuola senza aver concluso il ciclo scolastico”.

La tappa conclusiva si svolgerà a maggio. Il tautogramma completo, che le è ha permesso di vincere, si intitola “I viaggi di Gulliver: “Gulliver, giovane giramondo, gradisce girovagare. Girando globo, geolocalizza gaglioffi grandezza gnomi. Gestisce guerra, gabba gnometti, giunge giardino gigantesco. Galante Gulliver gode gentili grazie gentildonna gigantessa. Galoppatori galantuomini governano giustamente, graziando Gulliver”.