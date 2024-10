MONTECATINI TERME – Luca Baroncini non molla la presa sulla possibilità di diventare sindaco. L’esponente leghista presenterà appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar dopo la sconfitta alle elezioni per la poltrona di primo cittadino di Montecatini (Pistoia).

Baroncini aveva perso di otto voti contro Claudio Del Rosso, candidato del centrosinistra. “Mi sono confrontato con i miei legali, che in questi giorni hanno approfondito la questione – ha affermato l’ex sindaco -, confermando le prime impressioni dopo la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso in primo grado. Riteniamo ci siano le condizioni per fare appello e restiamo convinti delle nostre ragioni. Pertanto abbiamo convenuto di non fermarci e di presentare appello al Consiglio di Stato”.

Per Baroncini, “è un nostro diritto e come sempre fatto in questi mesi agiremo con rispetto e serietà, ma con la voglia di conoscere la verità ottenendo un riconteggio che ci pare legittimo e doveroso anche nei confronti dei nostri elettori e per la certezza del diritto, particolarmente importante quando si tratta di istituti fondamentali della democrazia come le elezioni”.

