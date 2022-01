COLLODI – Al Parco di Pinocchio a Collodi (Pistoia) ingresso gratuito nel giorno di Befana per i bambini.

Ciascuno dei piccoli visitatori, per ragioni di sicurezza, dovrà essere accompagnato almeno da un adulto (per i quali, si spiega, non è previsto l’omaggio) e potrà accedere a tutte le attività in programma nella giornata, ovvero laboratori creativi e speciali, burattini, giostre d’epoca, museo di giochi interattivi, tombola (alle 14), percorsi avventura (dai 5 anni) e caccia ai tesori del Parco. L’ingresso comprende anche il parco monumentale, serra botanica, giardino storico e cortile di Villa Garzoni. Alle 15 prevista l’apertura della Balena e Pinocchio di cioccolato con il cioccolatiere Massimiliano Rosamilia.