SIENA – Ha fatto della provocazione la sua cifra stilistica e così la rocker senese Gianna Nannini non si smentisce nemmeno quando si parla di Quirinale e elezione del Capo dello Stato.

E così postando un video sul suo profilo Instagram Nannini si è candidata ‘ufficialmente’ per succedere a Sergio Mattarella, sfruttando il dibattito sull’opportunità di una figura al femminile per il Quirinale. «Colgo quest’occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica – dice nel video – e mi candido ufficialmente alla presidenza della Repubblica Italiana».