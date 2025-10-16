Tempo lettura: 2 minuti

MONTALCINO (SI) – Montalcino si prepara ad alzare i calici per la 34^ edizione di Benvenuto Brunello, l’evento di punta del Consorzio in vista del debutto commerciale delle annate Brunello 2021, Brunello Riserva 2020 e Rosso di Montalcino 2024, in programma al Chiostro di Sant’Agostino dal 20 al 24 novembre con le etichette di 122 cantine in assaggio.

Attesi, ad oggi, nelle tre giornate riservate alla stampa di settore (20, 21 e 22 novembre) circa 100 tra giornalisti e wine expert di cui quasi la metà proveniente dall’estero, in particolare da Stati Uniti con la delegazione più numerosa, Regno Unito, Canada, Corea del Sud ma anche Paesi Bassi, Austria, Germania, Danimarca e Scandinavia.

Confermato anche quest’anno il doppio format dell’evento fondatore delle anteprime nel nostro Paese. Infatti, da sabato 22 fino a lunedì 24 novembre (dalle 10 alle 18), le degustazioni tecniche lasceranno il Chiostro ai produttori impegnati nei walk around tasting dedicati ai Brunello lover italiani e stranieri, oltre che agli operatori della ristorazione e delle enoteche e ai sommelier.

“Benvenuto Brunello è l’evento che evidenzia l’impegno qualitativo della principale denominazione portabandiera del Made in Italy enologico nel mondo – commenta il presidente del Consorzio, Giacomo Bartolommei -. Un’occasione privilegiata anche per guardare al futuro e per tracciare, insieme ai produttori, progetti di promozione ancora più incisivi nei nostri principali mercati di sbocco, a partire dagli Stati Uniti. La presenza di 14 giornalisti esperti da diversi Stati è una iniezione di fiducia in questo momento di incertezza per il vino italiano ed europeo”.

Il palinsesto di Benvenuto Brunello 2025 si apre giovedì 20 novembre con le degustazioni tecniche della critica di settore (dalle 11 alle 17) per proseguire anche nella giornata successiva (21 novembre, dalle 9 alle 17) che si concluderà con la cena conviviale di Benvenuto Brunello e la consegna dei premi del Leccio D’Oro, i riconoscimenti del Consorzio a chi promuove la cultura del Brunello in Italia e all’estero (solo su invito).

Sabato 22 novembre si alza il sipario sulla due giorni per appassionati ed operatori che potranno incontrare i 122 produttori ai banchi di assaggio nel Chiostro di Sant’Agostino mentre, dalle 10.30, il Teatro degli Astrusi ospiterà il talk “Dalla vigna al mondo: enoturismo ed esperienze per il vino del futuro” condotto dal vicedirettore del Corriere della Sera, Luciano Ferraro.

A seguire, la presentazione dell’annata agronomica 2025 e la valutazione dell’annata 2021 “Brunello Forma” e lo svelamento della piastrella celebrativa. In cartellone nel pomeriggio (ore 15, in lingua inglese a pagamento), la masterclass “4 Annate, 1 Identità: Brunello di Montalcino”, condotta da Michaela Morris, DipWSET. In degustazione le annate 2014, 2016, 2017 e 2020 per esplorare la straordinaria capacità del Brunello di interpretare il tempo e il clima, confermando la sua eleganza e profondità anche nelle stagioni più sfidanti.

Il calendario dei walk around tasting replica domenica 23 e lunedì 24 novembre, mentre quello delle masterclass prevede rispettivamente “Brunello al Vertice: Riserva 2019 e Vigna 2018” guidata dal giornalista e wine writer Giambattista Marchetto (23.11 ore 11, a pagamento) che, il giorno dopo, passerà il testimone al Master of Wine Gabriele Gorelli per “Rosso e Brunello di Montalcino tra annate e personalità” (ore 11, a pagamento), specificamente dedicata alla ristorazione nazionale.

Info e ticket: www.benvenutobrunello.com