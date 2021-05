SIENA – Silvio Berlusconi è tornato in ospedale, al San Raffaele di Milano, per proseguire le terapie che sta seguendo per superare gli strascichi del Covid. La notizia, anticipata dal giornale Libero, è confermata da fonti parlamentari azzurre.

Il 13 maggio nuova udienza a Siena

Berlusconi era stato dimesso lo scorso 30 aprile dopo un ricovero durato 25 giorni. La notizia arriva a due giorni dalla nuova udienza fissata a Siena nell’ambito dell’inchiesta Ruby Ter che vede l’ex Premier imputato per corruzione insieme al pianista senese di Arcore Danilo Mariani, che deve rispondere anche di falsa testimonianza. A Siena, a differenza degli altri Tribunali dove il processo Ruby Ter è stato spacchettato, si attende la sentenza ormai da sette udienze ma la volontà di Berlusconi di presentare dichiarazioni spontanee in aula e le sue precarie condizioni di salute, hanno portato il Collegio presieduto dal Giudice Ottavio Mosti a rinviare il pronunciamento. Nell’ultima udienza del 22 aprile gli avvocati del leader di Forza Italia, Federico Cecconi e Enrico De Martino, avevano prodotto relazioni di parere medico legale e una certificazione clinica che condizioni di “di stress psicofisico” per l’ex Premier. Giovedì, dunque, in aula a Siena è ipotizzabile che i legali di Berlusconi presentino una nuova richiesta di rinvio per legittimo impedimento e, non è da escludere, che il Giudice Mosti segua l’esempio dei colleghi milanesi che lo scorso 28 aprile hanno sospeso il processo fino a quando Berlusconi sarà ricoverato e disponga gli accertamenti medici già richiesti a Siena dalla Pm Valentina Magnini.

