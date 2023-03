SIENA – Rino Rappuoli dà il benvenuto ad Anthony Fauci, che sarà suo collaboratore strategico informale nell’ambito della Fondazione Biotecnopolo.

“Conosco e collaboro con Anthony Fauci da tantissimi anni. Sono onorato e felice che questo nostro sodalizio scientifico prosegua anche attraverso un progetto strategico per il nostro Paese, come la Fondazione Biotecnopolo. La scienza e il suo progresso si nutrono di scambi di conoscenze e competenze”, ha detto il direttore scientifico.

“Il Biotecnopolo rappresenta uno dei pochi centri in Europa di questo tipo, si tratta di un modello nazionale per la ricerca sui vaccini e sulle terapie, collegato a una rete internazionale di contrasto ai rischi pandemici, per promuovere e coordinare le attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico – ha aggiunto Rappuoli -. Abbiamo davanti tante e importanti sfide e lavoreremo per provare a vincerle tutti insieme, partendo da quel capitale scientifico che ha nel nostro territorio una lunga tradizione e attivando collaborazioni e scambi su scala internazionale”, così Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena”.