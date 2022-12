LJATICO – Il tenore Andrea Bocelli finanzierà il ripristino delle campane del suo paese natìo, Lajatico (Pisa), rimaste mute dal 2019, quando una scarica di fulmini colpì il campanile del borgo celebre in tutto il mondo per i concerti iconici del ‘Teatro del Silenzio’.

Sarà il dono natalizio della star per il suo paese: finanziare il progetto per mettere di nuovo in funzione le campane della chiesa. Il parroco del paese, don Michele Meoli, ne ha dato notizia su ‘Toscana Oggi’. Nel Comune dell’Alta Valdera, era già scattata una raccolta fondi da parte della comunità per la ristrutturazione del campanile. E ora, grazie al suo concittadino più celebre, le campane torneranno a avere una voce. “Non è possibile che proprio nel mio paese le campane non suonino”.

A raccontarlo, in un articolo sul numero di Toscana Oggi di questa settimana, è il parroco di Lajatico, don Michele Meoli: «Finalmente – scrive il parroco – le campane torneranno a suonare grazie al contributo e al gesto compiuto dal concittadino Andrea Bocelli e dalla sua famiglia nei confronti della parrocchia di Lajatico – Il mese scorso prosegue don Michele – il sindaco di Lajatico Alessio Barbafieri e un amico di Andrea Bocelli mi hanno riferito l’intenzione del tenore di voler riparare le campane a proprie spese. Quando una bella notizia ti giunge improvvisa non sai se crederci o no, eppure era vero ed è stata confermata da una mia telefonata con Andrea che, con tono quasi emozionato mi dice: “Non è possibile che proprio nel mio paese le campane non suonino”. I tecnici hanno contattato la ditta che tutt’ora si occupa di sistemare l’impianto perché le campane siano pronte per le festività natalizie».