SIENA – “Cinque anni possono bastare. Sono un civico, un uomo libero e fautore del mio destino. La mia disponibilità ad un secondo mandato è legata solo a casi estremi”. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha risposto così alle riserve sul suo conto espresse nelle ultime ore e nelle ultime settimane dal centrodestra. E rivolto alla sua maggioranza ha aggiunto “alla maggioranza che mi sostiene dico comunque: preferirei di no”.

De Mossi ha voluto comunque rivendicare il lavoro svolto spiegando che “tante cose sono state fatte” in uno dei periodi più difficili che si potessero immaginare.

De Mossi è stato eletto nel 2018 dopo essersi candidato come civico con il sostegno del centrodestra. De Mossi ha poi ribadito in vista delle amministrative 2023: “ho segnato la storia di questa città, non sono un malato della politica, sono un civico e sono un uomo libero e scelgo io il futuro del mio destino”.