FIRENZE – La Toscana si conferma tra le regioni più attive sul fronte delle bonifiche ambientali, con l’11% dei procedimenti nazionali in fase di intervento o bonifica.

Sono complessivamente 16.365 le bonifiche in corso in Italia e 22.191 quelle già concluse, secondo il IV Rapporto sulle bonifiche dei siti regionali pubblicato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Il report, basato sui dati aggiornati al 1° gennaio 2024 trasmessi dal Snpa (Sistema nazionale per la protezione ambientale), dalle Regioni e dalle Province Autonome alla banca dati ‘Mosaico’, evidenzia come il 28% dei procedimenti in fase attiva si concentri in Lombardia, seguito dal 12% in Piemonte e dall’11% proprio in Toscana.

A livello nazionale, il 46% dei Comuni italiani – pari a 3.619 – registra almeno un procedimento di bonifica in corso. Il 70% di questi si è concluso senza necessità di interventi, mentre ogni anno partono in media 1.190 nuove bonifiche sul territorio.

Tra i dati più critici, Ispra censisce 484 siti “orfani”, ovvero aree per cui nessun soggetto ha adempiuto agli obblighi normativi: di questi, 225 sono finanziati e 55 già conclusi al 1° gennaio 2024. “Si tratta prevalentemente di siti ‘storici’, per i quali l’Amministrazione pubblica si è attivata di recente grazie ai finanziamenti del Pnrr”, spiega l’Istituto.

Non sempre un procedimento implica un intervento: solo dopo accertamenti emerge la necessità, limitata al 30% dei casi. In totale, sono 3.243 i procedimenti in fase di bonifica, con 2.601 interventi in corso e 642 lavori terminati ma non ancora certificati.

