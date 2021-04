PISA – E’ stato pubblicato il bando per partecipare al ‘Bonus Taxi e Ncc’, agevolazione economica prevista dal Comune di Pisa, sulla base di finanziamenti ministeriali, rivolta ad anziani, disabili e persone in condizione di difficoltà economica, che riduce del 50% le tariffe per l’utilizzo di taxi o mezzi Ncc in zone urbane ed extraurbane del territorio comunale.

Taxi amico

Contestualmente sono stati riaperti i termini del bando per l’erogazione di buoni per il servizio ‘Taxi amico’ gestito dalla Società della Salute, destinati esclusivamente agli anziani residenti a Pisa. Entrambi i provvedimenti scadono il 30 giugno, salvo eventuali proroghe.

«Misure per le categorie più fragili»

«Sono due misure – spiega l’assessore al sociale Gianna Gambaccini – che si rivolgono alle categorie più fragili, per agevolare il più possibile la fruizione di mezzi di trasporto pratici e sicuri come i taxi per spostarsi in maniera agevole all’interno del territorio comunale. Nel caso del Bonus Taxi e Ncc la fascia di cittadini inclusa tra coloro che possono partecipare al bando è davvero ampia: anziani ultrasessantacinquenni, disabili, donne in gravidanza, persone malate o con ridotta mobilità e nuclei familiari con Isee fino a 25 mila euro».

Sostegno concreto e immediato alle categorie di tassisti e Ncc

Secondo l’assessore alle attività produttive e commercio, Paolo Pesciatini, «i due provvedimenti intendono offrire un sostegno concreto e immediato alle categorie di tassisti e Ncc, duramente colpite dal periodo di emergenza sanitaria, insieme a tutto il comparto del turismo cittadino». Per il Bonus Taxi e Ncc sono stati investiti circa 195mila euro di finanziamenti ministeriali e l’importo del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare 20 euro per ciascun viaggio ed è relativo agli spostamenti effettuati dal primo gennaio al 30 giugno, salvo proroghe. Per potervi accedere è necessario presentare istanza mediante il sistema on line del Comune di Pisa entro le ore 12 del 30 giugno. Sono stati infine riaperti i termini per richiedere buoni servizio “Taxi Amico” per coloro che abbiano compiuto 75 anni alla presentazione della domanda e abbiano un’Isee non superiore ai 20mila euro.