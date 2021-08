FIRENZE – C’è tempo fino alle 13 del 3 settembre per presentare domanda per l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio a sostegno del diritto allo studio di studentesse e studenti universitari che hanno scelto di iscriversi per l’anno accademico 2021-22 negli Atenei della Toscana.

Borse e posti alloggio sono messi a disposizione tramite un bando pubblicato dall‘Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario (Dsu), spiega una nota, sulla base degli indirizzi in materia approvati dalla Giunta regionale, che promuove l’avviso nell’ambito del progetto Giovanisì. I vincitori della borsa otterranno un contributo monetario, l’accesso gratuito alle mense universitarie e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie; i maggiori Atenei inoltre potranno riservare l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.

Le novità

Tra le novità quest’anno, l’ampliamento della quota di riserva nelle residenze universitarie dei nuovi immatricolati che sale da 265 a 350 posti alloggio per ogni sede di Firenze, Pisa e Siena. Inoltre, viene innalzato di 50 euro il contributo affitto mensile – che passa da 250 a 300 euro al mese – agli assegnatari di posto alloggio che, in attesa di convocazione in una delle residenze universitarie, sono costretti a trovare una sistemazione nel mercato privato. Il Dsu Toscana riserva la consueta attenzione alla condizione di studentesse e studenti disabili, con parametri Isee ed Ispe differenziati e riconoscimento della priorità di assegnazione del posto alloggio.

Assessore Nardini: «Toscana si conferma vicina a studenti»

«La Toscana si conferma ancora una volta vicina a studentesse e studenti – dichiara l’assessore regionale a università e ricerca Alessandra Nardini -. Anche il bando di quest’anno ribadisce la scelta di campo della Regione a sostegno del diritto allo studio universitario. L’aumento della riserva dei posti alloggio per le matricole e del contributo affitto per chi è in attesa di un posto in una residenza del Dsu sono segni tangibili e concreti di un sistema e di politiche che investono e danno fiducia alle giovani generazioni».