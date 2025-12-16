Tempo lettura: < 1 minuto

CHIUSI – Un cadavere è stato ritrovato sui binari, a due chilometri da Chiusi (Siena), sulla linea dell’Alta velocità.

Il rinvenimento è avvenuto in località Ponticelli, nel comune di Città della Pieve (Perugia). Si tratterebbe di un uomo sulla quarantina. La circolazione è stata sospesa sia sulla tratta Roma-Firenze sia sulla linea convenzionale.

Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria (Polfer) per i rilievi necessari. La sospensione sta causando ritardi e disagi significativi per i viaggiatori. Trenitalia ha annunciato possibili limitazioni orarie, cancellazioni e deviazioni, con impatti su migliaia di pendolari e turisti in transito verso Toscana e Lazio.

Verso le 11.30 il traffico è ritornato alla normalità sull’Alta velocità.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita