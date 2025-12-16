Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE All’Antico Vinaio torna a sorprendere. Per premiare i propri dipendenti, Tommaso Mazzanti annuncia il “piano welfare” aziendale che per il 2026 prevede fino a 3.000 euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato e sette giorni di ferie in più rispetto al contratto.

Il fondatore fiorentino della catena di panini e schiacciate, con già 50 negozi in Italia e all’estero, ha anche annnciato un ‘incentive trip’ in previsione dell’apertura del nuovo negozio negli Stati Uniti, a Miami, Otto dipendenti saranno scelti per partecipare a un viaggio premio di una settimana.

“Dopo aver alzato l’asticella lo scorso anno – ha detto -, abbiamo deciso di confermare anche per il 2026 un piano di welfare dedicato alle persone che ogni giorno fanno crescere questo progetto – ha spiegato Mazzanti – È il nostro modo di dire grazie, in maniera concreta”. Rispetto allo scorso anno, il numero dei dipendenti beneficiari è cresciuto del 27,5%

Nelle settimane scorse, aveva annunciato la nuova apertura di un negozio anche a Pisa.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita