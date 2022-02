ROMA – La scuola e la Dad non andranno più di pari passo. Almeno per gli studenti guariti e vaccinati.

Un regola che vale dalle elementari alle superiori, indipendentemente dal numero dei positivi in classe.

Per tutti sarà obbligatorio portare la mascherine Ffp2, così come il possesso del green pass. Solo i non vaccinati, nella scuola secondaria, andranno in Dad a partire dal secondo caso di contagio in classe. Ma non solo.

Per tutti i non vaccinati da oggi scatta una novità fondamentale. Sarà infatti dimezzata la quarantena in caso di contatto stretto con un positivo. Da 10 a 5 giorni. Perciò, per esempio, chi di loro si trovi in casa in Dad da almeno 5 giorni, per effetto della retroattività delle nuove norme, già potrà tornare subito a scuola, dopo un tampone negativo.

Cambiano le regole anche per le scuole dell’infanzia. Per far scattare la quarantena, infatti, il numero di bambini positivi in classe passa da 1 a 5. Il che vuol dire che i piccoli che ora si trovano a casa perché hanno due o tre compagni positivi, oggi potranno tornare in presenza.

Per districarsi in tutte queste normative, l’Asl Toscana sud est ha predisposto un vademecum che riassume e rende accessibili questi argomenti. E’ disponibili sui profili social e nel sito dell’azienda.