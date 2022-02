FIRENZE – Più di mille eventi, tra sport, cultura e turismo. Abetone Cutigliano (Pistoia), la “Città toscana dello sport 2022”, si prepara ad affrontare un anno intenso, ma fondamentale al tempo stesso, per rilanciare un territorio duramente colpito dalla crisi economica generata dalla pandemia.

“Vuol essere il riconoscimento delle istituzioni e un segno di rilancio per tutta l’area – ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale -. Ma anche un primo passo verso la valorizzazione di aree più periferiche che hanno potenzialità e grande dinamicità da esprimere”.

Il titolo attribuito ad Abetone Cutigliano non riguarda solamente lo sport ma si svolgeranno anche tante iniziative da poter fare all’aria aperta come gli street food nei boschi, al fresco degli alberi assaporando la natura, o le feste folcloristiche senza dimenticare le tradizioni, che hanno portato questo territorio ad essere uno dei più amati e frequentati della Toscana. Durante l’anno verranno anche organizzati festival e concerti in quota, per godere dei bellissimi panorami con sottofondo musicale.

Protagonista sarà anche la storia, che ha marchiato questo territorio sarà possibile visitare il circuito museale composto da 6 siti: il centro espositivo del Palazzo dei Capitani a Cutigliano con mostre che si alterneranno durante tutto l’anno; il Museo della Gente a Rivoreta e il Museo della Linea Gotica a Pianosinatico con i bunker della seconda guerra mondiale, l’Orto botanico e la Casa di Beatrice, la poetessa pastora di Pian degli Ontani.

Negli ultimi anni è stato anche aperto il nuovo Museo dello Sci ad Abetone, dove si può vedere anche la medaglia d’oro di Zeno Colò, nell’anno del suo settantesimo anniversario dalla vittoria alle Olimpiadi di Oslo.

“Durante tutto il 2022 abbiamo un programma di circa mille eventi che metteranno in risalto tutte le possibilità che il nostro territorio sa offrire”, ha evidenziato il consigliere regionale Diego Petrucci, che è anche presidente del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano. “Siamo molto felici e orgogliosi e sentiamo il peso della responsabilità di questo mandato che ci è stato affidato in un anno così importante per il nostro territorio”, ha aggiunto il sindaco Marcello Danti.

Il simbolo della manifestazione è stato creato da Mariasole Giannini, studentessa del liceo artistico Petrocchi di Pistoia. E’ l’unione dei simboli del territorio: le logge di Cutigliano, la piramide di Abetone, lo sciatore per lo sport e il campione olimpico Zeno Colò.