Tempo lettura: 2 minuti

GROSSETO – Nuovi incarichi in vista per Confindustria Toscana Nord: il Consiglio generale ha designato Fabia Romagnoli come futura presidente dell’associazione che rappresenta gli industriali di Lucca, Pistoia e Prato. Contestualmente, è stato annunciato anche il nome del prossimo direttore generale, Luca Rossi, che assumerà l’incarico a partire da giugno.

Chi è Fabia Romagnoli, presidente designata

Romagnoli, imprenditrice pratese e attuale vicepresidente dell’associazione, è stata indicata come unica candidata al vertice, dopo una consultazione approfondita della base associativa da parte della Commissione di designazione.

Presidente di Mariplast S.p.A., azienda specializzata nello stampaggio di materie plastiche per il settore tessile, Romagnoli ha fondato anche il brand Re+, dedicato al design di lampade in plastica riciclata. È attualmente presidente del Museo del Tessuto di Prato, consigliere indipendente di EL.EN. e membro del CdA dell’Interporto della Toscana Centrale.

Nel percorso associativo, ha ricoperto numerose cariche, fino all’attuale vicepresidenza con delega alla sostenibilità e alla presidenza della sezione Chimica, plastica e farmaceutica, ruolo confermato nel 2024.

L’assemblea decisiva a giugno

La candidatura di Fabia Romagnoli sarà sottoposta all’approvazione definitiva dell’Assemblea dei soci, convocata per giugno. In quella sede verrà eletta anche la nuova squadra di presidenza, con due vicepresidenti (uno per Lucca e uno per Pistoia) e tre consiglieri delegati.

Sarà il primo mandato a beneficiare delle nuove regole statutarie, che prevedono una durata fissa di quattro anni, superando il precedente modello biennale rinnovabile.

Luca Rossi alla guida della direzione generale

Nel corso della stessa riunione, il Consiglio ha annunciato il nome del nuovo direttore generale: sarà Luca Rossi, attualmente in carica come DG di Confindustria Emilia-Romagna.

Rossi, 53 anni, laureato in Scienze Politiche all’Università di Bologna e con un MBA conseguito alla Bologna Business School, entrerà ufficialmente in carica a giugno. Vanta una lunga esperienza nel mondo industriale e formativo: è presidente dell’Articolazione regionale di Fondimpresa e ha ricoperto per anni il ruolo di vicedirettore nella stessa Confindustria emiliana.

Fino all’insediamento ufficiale, continuerà a ricoprire il ruolo di direttore facente funzione Giovanni Moschini.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!