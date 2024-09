FIRENZE – “Il modo migliore per cercare di prevenire le forme respiratorie, dovute al cambio di stagione con l’arrivo dell’aria più fredda, è il classico consiglio della nonna: quello, ossia, di vestirsi a strati”.

La ricetta proviene da Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, e rappresenta un rimedio contro i malanni dovuti al cambio di stagione. Negli ambulatori di medicina generale, durante i cambi di stagione, circa un 30% delle visite è dovuto a forme di raffreddamento delle vie respiratorie alte, che hanno una bassa gravità clinica ma che sono estremamente fastidiose”, ha sottolineato la dottoressa, che ha aggiunto poi altri suggerimenti: “Portarsi dietro sempre qualcosa per coprirsi in particolare nelle prime ore del giorno e la sera. Vestirsi, insomma, in maniera tale da potersi coprire e scoprire comodamente, in caso di caldo residuo e sole nelle ore di punta del giorno. Evitare, poi, luoghi molto affollati. Le patologie respiratorie alte, quindi raffreddori e laringotracheiti, si trasmettono non soltanto stando vicino alle persone ma anche toccando oggetti che sono stati contaminati. Sempre consigliabile, dunque, lavarsi bene le mani”.

Quindi Alti precisa: “Per curare le patologie da raffreddamento non servono gli antibiotici ma basta assumere dei sintomatici, prodotti da banco in farmacia o, comunque, nelle parafarmacie. Idratarsi molto e rivolgersi al medico nel caso in cui compaia febbre, oppure se ci siano delle altre patologie che impongano un controllo”.

