MONTOPOLI VALDARNO – E’ stata lo sfondo del matrimonio di Umberto Agnelli e di suo figlio Giovanni Alberto Agnelli. La famiglia ne era proprietaria insieme ai Piaggio, ma la tenuta a Varramista nel Comune di Montolpoli Valdarno (Pisa) oggi è in vendita per 16 milioni.

Si estende per 400 ettari, con una villa padronale del XV secolo. La proprietà comprende numerosi casali, di cui quattro completamente ristrutturati e tre dotati ciascuno di piscina privata, due cantine vinicole, una cappella privata, una limonaia, alloggi per il personale e numerosi altri annessi e rustici, per una superficie interna totale di oltre 14.500 metri quadrati.

La villa, racconta l’agenzia Lionard che non fornisce alcuna indicazione sul prezzo, ha un giardino all’italiana e fu progettata da Bartolomeo Ammannati, celebre scultore e architetto della corte medicea che lavorò alla trasformazione di Palazzo Pitti e alla realizzazione della Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria a Firenze, la villa fu completata nel 1589, come ricordano ancora oggi le incisioni sul tetto.

I terreni furono donati dalla Repubblica di Firenze a Gino di Neri Capponi, come ricompensa per la sua vittoria contro Pisa nel 1406. Negli Cinquanta del novecento, la villa fu acquistata da Enrico Piaggio, secondogenito del fondatore della Piaggio.

