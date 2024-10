GINESTRA FIORENTINA – Un camion si è ribaltato sulla Fi-Pi-Li, nel tratto tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, che è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso.

Muoversi in Toscana fa sapere che ci sono già due chilometri di code, in particolare tra Ginestra e Montelupo in direzione mare, tra Empoli est e Ginestra verso Firenze e tra Montelupo e Ginestra sempre in direzione del capoluogo. Dai primi accertamenti non risulterebbero feriti.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, stanno intervenendo dalle ore 11:30 nel tratto della Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno nel comune di Montelupo Fiorentino. Sul posto si stanno portando la squadra di Empoli e l’autogru da Firenze Ovest.

