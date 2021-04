CAPALBIO – Si inaspriscono le regole per il fine settimana di Pasqua a Capalbio (Grosseto) e si intensificano i controlli a causa del Covid.

I provvedimenti

Così l’accesso agli arenili sarà interdetto su tutto il territorio e verrà posta attenzione alle seconde case. In particolare, nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile è vietato recarsi sul litorale e, per questo, saranno bloccati gli ingressi alle spiagge di Torba, Chiarone, Macchiatonda, il passaggio pedonale nei pressi dell’Oasi Wwf e gli accessi al litorale che costeggia la ferrovia Tirrenica.

Vicesindaco Ranieri: «I momenti che stiamo vivendo ci impongono ancora sacrifici»

«Le misure previste dal decreto Draghi del 16 marzo scorso e le regole per la zona rossa Toscana – spiega il vicesindaco di Capalbio, Giuseppe Ranieri – prevedono misure stringenti nel fine settimana di Pasqua, con la sola deroga della possibilità per due adulti di fare visita a dei familiari. Abbiamo deciso di limitare l’accesso alle spiagge per evitare che le passeggiate sull’arenile siano un’occasione per creare assembramenti. I momenti che stiamo vivendo ci impongono ancora sacrifici e dobbiamo essere rispettosi, tutti, delle regole imposte». Intanto il Comune, tramite la polizia municipale e in accordo con le altre forze dell’ordine, ha intensificato i controlli sul territorio anche per verificare l’eventuale presenza di persone nelle seconde cose.