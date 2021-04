FIRENZE – Un avviso pubblico per decongestionare la parrocchia di Vicofaro a Pistoia, raccogliendo la disponibilità di enti del terzo settore ad accogliere persone in condizione di vulnerabilità e difficoltà sociale in uscita dalla comunità di don Biancalani. E’ la soluzione, trovata dal tavolo interistituzionale, a cui sta lavorando la Regione Toscana.

200mila euro dalla Regione

La Giunta regionale, spiega una nota, ha adottato una delibera con cui approva gli elementi essenziali dell’avviso che dovrebbe essere emanato entro un paio di settimane. Dopo la pubblicazione del bando gli interessati avranno circa un mese di tempo per presentare i loro progetti di accoglienza, che dovranno avere una durata massima di cinque mesi, per arrivare poi al superamento delle situazioni di emergenza e, al termine del progetto, ad una successiva collocazione stabile delle persone accolte. Per finanziare il progetto la Regione stanzierà 200mila euro.

Assessore Spinelli: «Modalità che tuteli la salute degli ospiti e della comunità tutta»

«E’ il primo passo di un lavoro che vede la massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti – commenta l’assessore alle politiche sociali, Serena Spinelli – che ringrazio, con l’obiettivo di dare piena attuazione all’ordinanza firmata dall’ex presidente Rossi per il decongestionamento della parrocchia di Vicofaro. Per farlo abbiamo fortemente voluto una modalità che tuteli la salute degli ospiti e della comunità tutta, valorizzando al tempo stesso la rete del terzo settore e l’attività di accoglienza e solidarietà svolta da don Biancalani. Un’assunzione di responsabilità e un coinvolgimento necessario da parte degli enti locali, insieme a quello del sistema socio sanitario regionale, chiamati a condividere e a contribuire all’attuazione di progetti in linea con la tradizione di accoglienza e integrazione della Toscana».