ROMA – E’ Carlo Bartoli il nuovo presidente dell’Ordine dei giornalisti. E’ stato eletto dal Consiglio alla seconda votazione con 34 voti. Il presidente uscente Carlo Verna ha ottenuto 22 voti. Nessuna scheda bianca. Si tratta della prima volta di un toscano alla presidenza dell’Ordine nazionale.

Carlo Bartoli ha iniziato a collaborare con Paese Sera per poi lavorare al Tirreno e alla Nazione. Al Tirreno dal 1986, ha lavorato in varie redazioni come vice caposervizio, poi come caposervizio e vice caporedattore. Ha collaborato anche con la testata economica Il Mondo. Nel 2013 ha gestito l’esperimento di Digital First per il gruppo Espresso Repubblica alla redazione di Prato, occupandosi poi nel 2014 dell’allargamento dell’esperienza Digital First e assumendo anche la guida delle redazioni di Montecatini e Pistoia.

Dal 2010 è stato presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, dal 2018 presidente della Fondazione dell’Odg e per due mandati consigliere generale dell’Inpgi. In precedenza è stato presidente dell’Associazione stampa toscana (2001-2006) e componente del consiglio nazionale della Federazione nazionale della stampa e della Commissione contratto. Ancor prima, in tre occasioni diverse, è stato eletto nel Comitato di redazione del Tirreno.

“E’ una nomina che mi rende davvero felice perché conosco bene le qualità di Carlo Bartoli, con cui ho avuto rapporti e che ho stimato sia nella sua lunga carriera di giornalista professionista, sia come presidente dell’Associazione stampa e, successivamente, dell’Ordine dei giornalisti della Toscana” ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sulla nomina.