AREZZO – Alla guida dei giovani imprenditori di Confindustria Toscana sud arriva Carlo Municchi. Aretino, classe 1994, Municchi è amministratore unico di Concreta srl, società dedita alla produzione di cucine.

Il programma del neo presidente, che guiderà il gruppo per il prossimo triennio, è incentrato sulla promozione del networking tra giovani imprenditori, attività di formazione imprenditoriale e incentivazione e sviluppo dell’etica. “Il programma ha l’obiettivo di supportare i giovani imprenditori di fronte alle sfide del mercato attuale – ha sottolineato Municchi -, mettendo a disposizione strumenti, risorse e opportunità per innovare, crescere e tessere reti professionali il fine è quello di creare un ecosistema di supporto per i leader di domani, agendo come catalizzatore per l’innovazione e lo sviluppo, sia personale che professionale”.

Eletti come vicepresidenti Elena Pianigiani (RadioSiena TV di Siena) e Martina Cioni (Elmu di Grosseto).