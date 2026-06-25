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CASTELFRANCO DI SOTTO – Un uomo completamente nudo che si lava a una fontana e prende il sole sui giardini dell’ex Coop, davanti a bambini, anziani e famiglie che frequentano il parco.

È questa la denuncia di Angelo Demela, referente del comitato di Futuro Nazionale per Castelfranco di Sotto, nel Comprensorio del Cuoio pisano. A quanto riporta, un uomo, senza fissa dimora, si sarebbe lavato nella fontana pubblica del parco dell’ex supermercato, per poi stendersi al sole davanti a diversi cittadini. Non sarebbe la prima volta che avviene un fatto del genere. L’uomo, infatti, nei mesi scorsi era stato avvistato disteso al sole, sempre senza vestiti e il Comune di Castelfranco si era attivato tramite i servizi sociali. Senza però successo.

Un fatto che per il referente di Futuro Nazionale deve essere risolto definitivamente. “I cittadini sono esasperati – attacca Demela –. Ogni giorno ci arrivano foto e segnalazioni. Gente che non può più portare i figli al parco o sedersi in pace perché c’è un uomo di colore che si spoglia e si lava davanti a tutti. Anziani e bambini assistono a scene che non dovrebbero esistere in un paese civile”.

Demela cita poi il leader del suo movimento: “Il generale Vannacci ha detto una cosa sacrosanta: se importi il Terzo Mondo, diventi il Terzo Mondo. E noi lo stiamo vedendo con i nostri occhi. Questi non sono comportamenti compatibili con la nostra cultura e con il nostro vivere civile. Abbiamo documentato tutto – conclude –. Foto, testimonianze, segnalazioni. I cittadini hanno diritto alla tranquillità. Il tempo dell’indulgenza è finito: ora serve fermezza”.

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