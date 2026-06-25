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SIENA – Un giro d’affari internazionale da almeno 1 milione e mezzo di euro basato su auto di lusso, ma fondato sull’inganno.

La Polizia di Stato di Siena e La Spezia ha smantellato un’organizzazione criminale, radicata tra Campania e Toscana, specializzata nelle frodi nel noleggio di supercar.

Il modus operandi era seriale: il gruppo otteneva vetture di alta gamma con contratti di noleggio a lungo termine, usando documenti fiscali e bancari falsi attraverso commercialisti compiacenti. Una volta presi i veicoli, scattava il piano per farli sparire: venivano presentate false denunce di furto, alterati i telai e applicate targhe straniere per poi rivendere i mezzi in Africa, Asia, area del Mediterraneo, Est Europa con una vera e propria piramide organizzata.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Bolzano è partita nel 2022 dalla denuncia di appropriazione indebita di una Tiguan in leasing dopo un controllo della polizia belga nel porto di Anversa e diretta verso l’Africa e ha avuto in un cittadino della provincia di Siena con contatti con i vertici dell’associazione il suo sviluppo principale.

Modalità di frode

Acquisizione delle auto: i mezzi di fascia alta venivano ottenuti tramite contratti di noleggio a lungo termine stipulati con documentazione fiscale, bancaria e reddituale falsa o contraffatta.

Sottrazione al circuito legale. Una volta in possesso delle vetture, gli indagati presentavano denunce false di smarrimento delle chiavi o di furto, alteravano gli elementi identificativi dei veicoli, applicavano targhe straniere e trasferivano i mezzi all’estero per ostacolarne il recupero.

Gli investigatori hanno riferito di numerosi episodi riconducibili allo stesso modus operandi, evidenziando la continuità di condotta e la capacità del gruppo di agire con rapidità e organizzazione nel mercato delle auto di lusso.

Per tutte le persone coinvolte, 41 in totale tutte a piede libero, è arrivato l’avviso di conclusione indagini. Le accuse vanno dalla truffa al riciclaggio e alla ricettazione.

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