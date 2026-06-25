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PISA – Parte domani, venerdì 26 giugno, il mese di grande musica che accompagnerà il cuore dell’estate pisana.

Torna infatti per l’edizione 2026 il Pisa Summer Knights, Festival di musica che ospita ogni anno in estate artisti di fama nazionale e internazionale. Per la prima volta il Festival si svolgerà “nel cuore dell’estate”, come l’hanno definito gli organizzatori, andando dalla fine del mese di giugno alla fine del mese di luglio.

Ad inaugurare i numerosi appuntamenti all’insegna della musica italiana e mondiale sarà il cantautore romano Fulminacci.

L’artista

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, è un giovane cantautore indie pop italiano. Nato a Roma il 12 settembre 1997, ha conosciuto il maggiore successo grazie alla partecipazione a Sanremo Big nel 2021, con la canzone Santa Marinella.

Già all’attivo dal 2019 con il suo primo album La vita veramente, i cui due singoli Borghese in borghese e La vita veramente lo lanciano sul mercato con la casa di produzione Maciste dischi, etichetta sotto la quale il giovane cantautore ha pubblicato anche i suoi successivi album, Tante care cose (2021) e Infinito +1 (2023).

Nel 2019 ha vinto il premio MEI come Miglior autore dell’anno e la Targa Tenco come Miglior opera prima.

Il programma del PSK

Dopo l’apertura di Fulminacci si esibiranno, nella preziosa cornice di Piazza dei Cavalieri, musicisti, comici e dj, che intratterranno il pubblico con spettacoli pensati per coinvolgere gusti e generazioni differenti.

A luglio saliranno sul palco Mannarino (15 luglio), Emma (18 luglio), Coez (22 luglio), Giorgia (23 luglio), Tony Pitony (24 luglio), a cui si aggiungeranno ospiti internazionali come i Deep Purple (16 luglio) e gli Skunk Anansie (26 luglio).

Spazio anche alla comicità di Enrico Brignano (8 luglio), Giorgio Panariello (20 luglio) e Max Angioni (21 luglio). Oltre alla serata Teenage Dream, evento e fenomeno generazionale che farà ballare la piazza il 17 luglio.

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