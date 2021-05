CASTIGLION FIORENTINO – Sarà sfida a colpi di prosciutto crudo tra Castiglion Fiorentino (Arezzo) e Norcia (Perugia).

Nei giorni scorsi il sindaco Mario Agnelli ha fatto visita a Norcia nel segno dell’amicizia maturata con l’amministrazione comunale, in particolare dopo gli eventi sismici del 2016. I due primi cittadini, per rinsaldare il legame tra le due comunità hanno cosí lanciato la sfida, simbolicamente denominata del “prosciutto” , che coinvolgerà inizialmente i produttori locali di entrambe le città e, a seguire, proseguirà con altre iniziative. «Accogliamo la sfida con piacere – dichiara il presidente della Pro Loco di Castiglion Fiorentino, Paolo Faralli – La conoscenza e la promozione delle nostre eccellenze possono diventare un’ottima occasione per sostenere l’economia dei nostri amici nursini oltre alla nostra».

Patto d’amicizia dopo il terremoto

Prosegue, quindi, il patto di amicizia tra il comune di Norcia e quello di Castiglion Fiorentino. Dopo il terremoto del 2016 che devastò gran parte del centro Italia, la comunità castiglionese ha intrapreso tante iniziative a favore degli amici umbri tra cui incontri conviviali i cui proventi sono stati donati proprio al comune. «Con l’amico sindaco di Norcia Nicola Alemanno abbiamo instaurato un fraterno rapporto dal 2016 – spiega Agnelli – che ha legato anche le nostre comunità in un momento drammatico qual’è stato l’ultimo terremoto e da allora Pro Loco, Rioni, Scuole hanno creato un legame non solo virtuale tra le nostre comunità. Adesso abbiamo il succulento compito di decidere quale prosciutto è più buono».