FIRENZE – Anche i CCCP – Fedeli alla linea sul palco del Musart Festival Firenze 2024. Dopo “l’essersi ritrovati”, la mostra reggiana, le date berlinesi e l’uscita dell’album “Altro Che Nuovo Nuovo”, la storica band torna sulle scene italiane: venerdì 26 luglio sarà in concerto al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, nell’ambito del tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è”.

A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saliranno sul palco del festival fiorentino, per uno degli eventi più attesi dell’estate 2024.

Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea torneranno a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in un live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

I biglietti – posti numerati da 39,10 a 59,80 euro – saranno disponibili dal 14 marzo alle ore 18 sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package (130 euro) che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Il concerto fiorentino dei CCCP – Fedeli alla linea va ad aggiungersi ai già annunciati spettacoli di Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (17 luglio), Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), Pooh (25 luglio), tutti in programma al Parco Mediceo di Pratolino per Musart Festival. Altri grandi nomi sono in arrivo. Info e aggiornamenti su www.musartfestival.it e sui canali social del festival