SIENA – Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere.

È “La mia vita raccontata male” lo spettacolo al Teatro dei Rinnovati previsto per venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo all’interno della stagione “Metaversi” dei Teatri di Siena. Sarà Claudio Bisio il protagonista dell’eccentrica sequenza di racconti e situazioni che scandiscono una vita in cui si rispecchiano tutti.

Attingendo dal variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, con la regia di Giorgio Gallione, Claudio Bisio e i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino (musiche di Paolo Silvestri) passano dal racconto della prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Brecht o s’intrecciano con Mara Venier. In questa tessitura variegata e sorprendente si muove il noto attore accompagnato dai due musicisti d’eccezione, per costruire una partitura emozionante, spesso profonda ma pure giocosamente superficiale, personale, ideale, civile ed etica.

www.teatridisiena.it