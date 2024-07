BRUXELLES – Susanna Ceccardi ritorna al Parlamento europeo. Grazie a Roberto Vannacci, che ha scelto come circoscrizione d’elezione il nord-ovest.

“Ringrazio il generale – ha affermato il segretario Matteo Salvini – per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese, sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti”.

A sua volta Ceccardi ha voluto ringraziare il leader del Carroccio. “Ora è ufficiale – ha evidenziato l’eurodeputata – altri 5 anni in difesa degli italiani a Bruxelles. Tantissimi grazie e qualche vaffa. Grazie a tutti i militanti, i sostenitori, le persone che ancora una volta hanno creduto in me e hanno messo l’anima in questa campagna elettorale senza chiedere nulla in cambio”.

Non appena eletta, Ceccardi ha trovato subito il modo di farsi notare: “In questi giorni al Parlamento europeo ho già visto girare alcuni nuovi eletti e siccome tra loro c’e’ anche qualche personaggio poco raccomandabile, forse sara’ bene rispolverare il mio spray al peperoncino per la difesa personale. Non si sa mai”.