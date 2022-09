VIAREGGIO – Il Carnevale di Viareggio dovrà fare a meno delle risorse ministeriali. Il comitato è stato escluso dalla lista dei soggetti che possono usufruire di fondi per le celebrazioni storiche.

La manifestazione nel 2023 taglierà i 150 anni. “È un fatto gravissimo – ha affermato Barbara Paci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – È appena di fine agosto, l’annuncio da parte della presidente della Fondazione Carnevale della creazione di questo comitato nazionale, che si confermava essere sotto l’ala del ministero della cultura e che avrebbe dovuto coinvolgere in un progetto condiviso la provincia, la regione e ovviamente il comune di Viareggio. Così non è stato”.

“L’esclusione viene spiegata in maniera molto precisa – ha proseguito la consigliera – all’interno della relazione presentata la scorsa settimana al presidente della camera ei deputati con oggetto Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali. Dopo la copiosa lista dei comitati nazionali che hanno ottenuto un finanziamento da parte del Mic si può leggere: ‘Si riportano, inoltre, le motivazioni espresse dalla Consulta nei casi in cui non ha ritenuto di procedere all’istituzione dei seguenti Comitati Nazionali per i quali non è stata riscontrata l’eccezionale rilevanza storica”.

Nella delibera si legge: “Ai fini dell’istituzione dei comitati nazionali sono ammessi alla valutazione esclusivamente eventi di cui ricorra, all’interno del triennio di celebrazioni, il primo o i successivi centenari della nascita o della morte del personaggio ovvero dell’accadimento storico, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, la Consulta decide di non ammettere alla valutazione le istanze dirette a celebrare eventi di cui non ricorra il primo o i successivi centenari, non riscontrando casi di eccezionale rilevanza storica”.

Dove il primo risulta essere proprio il Comitato nazionale per le celebrazioni dei 150 anni del Carnevale di Viareggio. Il ministero metteva a disposizione in totale circa 2 milioni di euro, di cui, con un progetto adeguato, il Carnevale di Viareggio ne avrebbe in parte beneficiato.