Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Venti milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese di Pisa e Livorno. È questa la cifra che Castagneto Banca metterà a disposizione delle aziende associate a Confcommercio, grazie al nuovo accordo siglato questa mattina tra l’associazione di categoria e l’istituto di credito.

L’intesa riguarda oltre 9mila imprese del territorio e prevede un plafond di 10 milioni per ciascuna provincia.

L’accordo introduce strumenti di accesso agevolato al credito validi per tutti i prodotti finanziari: dalle esigenze di liquidità al pagamento dei fornitori, fino agli investimenti in beni strumentali e strutturali. Tra le agevolazioni anche prestiti fino a 50mila euro senza costi di commissione.

“È una grande opportunità per i nostri associati – commenta il direttore di Confcommercio Pisa e Livorno, Federico Pieragnoli –. Lo stanziamento di 20 milioni rappresenta un segno concreto di fiducia verso le partite Iva e un sostegno prezioso a turismo, commercio e servizi, settori che oggi soffrono particolarmente le difficoltà di accesso al credito. Iniziative come questa dovrebbero moltiplicarsi, perché sono un volano di sviluppo per l’economia del territorio”.

Soddisfatto anche Fabrizio Mannari, direttore generale di Castagneto Banca, che ha ricordato come il finanziamento abbia già dato “ottimi risultati” nella provincia di Lucca.

“Le imprese – spiega – sono sempre più gravate da normative stringenti, per questo la collaborazione tra banca locale e associazione di categoria è fondamentale. In un periodo difficile per chi fa impresa, vogliamo fare la nostra parte. Dopo la positiva esperienza a Lucca, abbiamo deciso di estendere questa misura anche a Pisa e Livorno per rafforzare il nostro sostegno al tessuto economico locale”.