Il programma entra nel vivo, promettendo un mese di giugno più che mai nel segno della cultura, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Polis – Oranona Teatro e dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Il programma

La prima data da segnare in agenda è quella del 4 giugno 2021: alle 18.30, sarà divulgato sui canali social del Comune di Certaldo e dell’associazione Polis – Oranona Teatro il video “Dal Trattatello in laude di Dante: il sogno della madre e la nascita”. Al centro di questo video, il racconto che Boccaccio fa del sogno della madre e della nascita di Dante: “Pareva alla gentile donna nel suo sonno essere sotto uno altissimo alloro, sopra uno verde prato, allato ad una chiarissima fonte, e quivi si sentia partorire uno figliuolo, il quale in brevissimo tempo, nutricandosi solo delle orbache, le quali dello alloro cadevano, e delle onde della chiara fonte, le parea che divenisse un pastore, e s’ingegnasse a suo potere d’avere delle fronde dell’albero, il cui frutto l’avea nudrito; e, a ciò sforzandosi, le parea vederlo cadere, e nel rilevarsi non uomo più, ma uno paone il vedea divenuto.” (G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, I red 17).