GROSSETO – Novità per il green pass, il Certificato verde vaccinale che consente gli spostamenti per turismo.

L’Asl Toscana Sud Est informa in una nota che chi vuole può scaricarlo direttamente oppure richiederlo al proprio medico di famiglia. Il documento viene stampato secondo quanto previsto dal DL52 e dal DL 65 anche per coloro che hanno effettuato una sola dose e non hanno completato il ciclo vaccinale.

Modalità “fai da te”

E’ possibile scaricare il Certificato utilizzando il proprio fascicolo sanitario elettronico (http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/); pppure la app Smart SST dal proprio telefono (https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst). Altre opportunità sono il sito di Regione Toscana dei Servizi di Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) e i Totem Punto SI presenti nei distretti e sui principali ospedali della Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/puntosi). In alternativa a queste modalità dirette il cittadino vaccinato può rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale che ha accesso all’anagrafe regionale.

