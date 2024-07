SIENA – “Chiami l’ambulanza per soccorrere la tua collega vittima di un infortunio e l’azienda ti sanziona”. E’ successo all’interno di una mensa aziendale Sodexo a Siena, dove una dipendente è stata sanzionata dalla ditta perché ha chiamato l’ambulanza per soccorrere una collega infortunata.

“Il comportamento dell’azienda ci ha veramente sorpreso e meravigliato. All’inizio pensavamo ad un errore di persona – sottolinea il Segretario della Fisascat Cisl di Siena Marco Brogi. – Invece l’azienda ha confermato la volontà di procedere ad una sanzione disciplinare per l’addetta in quanto, secondo i loro manuali, solo la Responsabile di unità lavorativa avrebbe potuto chiamare il pronto soccorso per soccorrere una dipendente e tale comportamento, definito come negligente, va sanzionato”.

“La vicenda – prosegue Brogi – rasenta l’assurdo. La lavoratrice interessata, per tramite la Fisascat Cisl di Siena, ha comunque cercato di spiegare l’accaduto scrivendo che aveva precedentemente informato la Responsabile di impianto. La risposta definitiva è stata una sanzione disciplinare”.

“Purtroppo – conclude Brogi – ci siamo trovati costretti a rendere pubblica questa vicenda nostro malgrado perché non dovrà mai passare l’idea che un lavoratore non posso aiutare ed, eventualmente, chiamare i soccorsi a favore di un collega in difficoltà”.

