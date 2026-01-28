Tempo lettura: 2 minuti

CHIANCIANO TERME (SI) – Il Consiglio Comunale ha approvato il quadro di riferimento e gli indirizzi strategici per la rigenerazione urbana di Chianciano Terme.

Un atto di indirizzo e di responsabilità che definisce un quadro complessivo entro cui orientare le scelte urbanistiche, le azioni dell’Amministrazione comunale e il confronto con i soggetti pubblici e privati e con i cittadini tutti.

“Un risultato importante – ha spiegato la Sindaca Grazia Torelli – e per niente scontato nato dal programma di mandato e dalla volontà di affrontare in modo strutturato e non emergenziale le criticità che la città si portava dietro da anni: il degrado di parti del tessuto urbano, il patrimonio edilizio dismesso, la qualità dello spazio pubblico e la necessità di superare interventi frammentari e discontinui”.

Un lavoro costruito grazie a una collaborazione costante con la Regione Toscana, che ha accompagnato e sostenuto concretamente Chianciano Terme lungo tutto il percorso. A questo si è aggiunto il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena che, con un finanziamento di 35.000 euro, ha reso possibile la redazione del progetto e l’affidamento degli incarichi tecnici necessari.

“L’approvazione – prosegue la Sindaca Torelli – è stata un passaggio pienamente coerente con il mandato ricevuto dagli elettori e con l’idea di città che questa amministrazione ha scelto di perseguire. Si è trattato di un momento decisivo per il futuro di Chianciano Terme. Non abbiamo discusso un singolo intervento né un progetto calato dall’alto, ma abbiamo condiviso e approvato una visione complessiva che dà una direzione chiara alla trasformazione della nostra città dopo anni difficili”.

Chianciano Terme, infatti, ha conosciuto una crescita straordinaria, ma anche un lungo periodo di declino che ha lasciato segni evidenti nel tessuto urbano, negli edifici abbandonati e negli spazi pubblici impoveriti.

“Intervenire ancora per singoli episodi non sarebbe stato più sufficiente: serviva una strategia e il coraggio di compiere scelte consapevoli. Ieri il Consiglio ha dimostrato di avere questa visione e questa determinazione” ha spiegato ancora la Sindaca.

Tra i principi fondamentali sanciti dal documento quello di rigenerare prima di consumare nuovo suolo, ridare valore allo spazio pubblico, integrare verde, servizi e nuove forme di abitare, distinguendo con responsabilità il ruolo del pubblico da quello del privato. Una visione che non nega la storia di Chianciano Terme, ma la rilegge alla luce delle trasformazioni sociali, economiche e demografiche in corso, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile, più attrattiva e più giusta per chi la abita oggi e per chi potrà sceglierla domani.

“Ringrazio i consiglieri comunali per il contributo al dibattito e per la fiducia espressa con il voto, la Regione Toscana per il sostegno costante e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena per il contributo determinante. Da oggi inizia la fase più concreta di attuazione di questa strategia condivisa con la cittadinanza e gli stakeholder” conclude la Sindaca Torelli.

