SOVICILLE (SI) – Il Consiglio Comunale di Sovicille ha approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), uno strumento fondamentale per rendere il territorio comunale più accessibile e inclusivo, in particolare per le persone con disabilità motoria o ridotta mobilità.

Il piano rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione comunale per garantire il diritto alla mobilità e all’accesso agli spazi pubblici, in linea con la normativa nazionale e regionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

“Con l’approvazione del PEBA – dichiara il Sindaco Giuseppe Gugliotti – compiamo un passo importante verso un territorio sempre più accessibile e accogliente per tutti. Il Piano non è solo un documento tecnico, ma un impegno concreto per rimuovere ostacoli fisici e favorire la piena partecipazione di ogni cittadino alla vita comunitaria. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla sua redazione”.

Tra i principali contenuti la mappatura dettagliata delle barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici e negli spazi aperti di proprietà comunale; l’individuazione di aree prioritarie e poli attrattori (luoghi di maggiore interesse e frequentazione); la definizione di strategie e interventi concreti, con tipologie di opere e stime indicative dei costi; l’inserimento degli interventi nella programmazione triennale delle opere pubbliche.

Il piano analizza 72 spazi aperti ed edifici pubblici (scolastici, cimiteri, impianti sportivi, parcheggi, verde pubblico), valutati tramite classi di accessibilità e sottolinea la necessità di coordinare il Piano con il Piano Urbano del Traffico per migliorare mobilità, sicurezza e accessibilità inclusiva.

