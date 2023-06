CHIANCIANO TERME – Chianciano Terme partecipa alle celebrazioni del 50° dalla morte del genio di JRR Tolkien con una kermesse culturale di rilevanza nazionale, dedicata al mondo dell’autore inglese che ha affascinato tre generazioni di lettori, e continua a catturarle irrimediabilmente.

La manifestazione, sotto la direzione scientifica ed artistica della dott.ssa Roberta Tosi, apprezzatissimo critico d’arte contemporanea e autrice di diverse pubblicazioni e del primo saggio italiano dedicato all’arte di Tolkien, vedrà diversi appuntamenti di rilievo, distribuiti in diverse aree di Chianciano, a partire dal Parco Fucoli e Acqua Santa fino al centro storico.

Musica, arte, racconto e anche un evento che vedrà come ospite d’eccezione Pino Insegno, storico doppiatore di Aragorn, eroe del Signore degli Anelli, impegnato in uno spettacolo di musica e teatro emozionante e attesissimo, e che vedrà al suo fianco la presenza di Saverio Simonelli, noto volto del giornalismo televisivo nonché saggista, e studioso di Tolkien a sua volta. Tanti gli appuntamenti musicali e d’intrattenimento durante la kermesse come il corso di cucina Hobbit, o la passeggiata notturna nei boschi del Parco ai Monti, novella “foresta incantata”, o come la giornata della domenica 2 luglio, con musiche di ispirazione irlandese e attività per le famiglie. La manifestazione avrà poi al centro alcuni importanti incontri per conoscere meglio l’opera di Tolkien con autori, studiosi, scrittori come Wu Ming 4, Edoardo Rialti, Roberto Arduini, Stefano Giorgianni, ma anche per addentrarsi nel mondo della fantasia e dell’arte con autori e studiosi come Davide Rondoni e Sara Taglialagamba.

Infine, due importanti mostre permetteranno ai visitatori di accostarsi al suggestivo mondo della fantasia, di Feeria e dell’opera tolkieniana in un modo unico. La prima avrà per protagonista l’arte di Agostino Arrivabene, uno dei maggiori artisti contemporanei, riconosciuto a livello internazionale, che da sempre intride la sua arte di miti, leggende, simboli. La seconda, con l’arte di Ivan Cavini, direttore creativo del Greisinger Museum, e direttore artistico di “Fantastika, Biennale d’arte del fantastico”. Un’occasione preziosa per Chianciano Terme per affacciarsi al mondo della Toscana Fantasy, uno dei nuovi progetti propositivi di Promozione per la Toscana, terra di leggende, draghi e grandi battaglie. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Chianciano, dal Ministero della Cultura, dall’Associazione Italiana Studi Tolkieniani e dalla rete pubblico / privata Vivichianciano, che, con il coordinamento della Pro Loco, ha organizzato un’ importante offerta enogastronomica a tema diffusa su tutta la città di Chianciano Terme, con l’intento di distribuire consumi e conoscenza della cittadina, senza relegare i partecipanti alla sola area del parco fucoli, ma invitandoli a fare esperienza della città termale.