LIVORNO – “Un esempio e un modello per tante ragazze e tanti ragazzi che si avvicinano al mondo del calcio”. In poche parole Giorgio Chiellini, che dopo ha annunciato il ritiro un mese fa.

Il giocatore è stato premiato con il Gonfalone d’argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale, nella sala delle Cerimonie del Comune di Livorno. “Un campione che ha portato il nome della Toscana in alto in Italia e nel mondo e ha coronato una carriera così importante alzando la coppa dei campionati Europei a Wembley. Noi abbiamo voluto dargli questo riconoscimento per ringraziarlo, e per chiedergli di continuare a portare in alto il nome della Toscana nel mondo”, lo ha definito il presidente Antonio Mazzeo.

L’ex difensore della Nazionale non ha nascosto l’emozione: “Spero di rendere orgogliosa questa Regione anche in futuro. I toscani sono veri, diretti e tosti, e questa cosa ci viene riconosciuta in Italia e nel mondo. Per me è un vanto essere toscano e, nella mia ultima esperienza negli Stati Uniti, ho verificato che sono follemente innamorati della nostra terra”.

Entusiasta anche il sindaco Luca Salvetti: “Giorgio è cresciuto calcisticamente a Livorno e questo premio dà lustro alla nostra città. Ha contribuito alla scalata della squadra fino ai vertici del calcio italiano e ha sempre ricordato Livorno durante la sua luminosa carriera. Torna spesso qui dove fa tante cose belle per la nostra realtà”.