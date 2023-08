ROMA – Chiese sempre più vuote in Italia e numeri che toccano il minimo storico di presenze. Nel 2022 solo il 18,8% della popolazione prende parte a un rito religioso almeno una volta la settimana.

Risultano molto più numerosi, il 31%, quelli che in tutti i 12 mesi dell’anno non sono mai entrati in un luogo di culto, se non per un evento particolare, come un matrimonio o un funerale. I dati Istat di un’indagine a campione rivelano uno scenario in cui le persone che non entrano in un luogo di culto sono in netta crescita.

Nell’arco di 20 anni la pratica religiosa in Italia ha subito un costante calo, fino a dimezzarsi: si è infatti passati dal 36,4% della popolazione che, nel 2001, affermava di essere praticante, a meno del 19% del 2022.